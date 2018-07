SUB-20: Vilhenense perde para Ji-Paraná e Barcelona fica no empate contra União Cacoalense

Na noite de quinta-feira, 27, aconteceu a quarta rodada do Campeonato Rondoniense sub-20 2018.

A equipe do Vilhenense Esportivo Clube sofreu mais uma derrota diante do Ji-Paraná Futebol Clube por 3 a 1, no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

Com o resultado, o Jipa chegou a 8 pontos, igualando o líder do campeonato e bem perto de assegurar a vaga para a semifinal da competição.

Já o Barcelona, ficou no empate com União Cacoalense em 2 a 2, no estádio Portal da Amazônia.

Com o resultado, o Índio do Norte chega a 8 pontos e mantem a liderança por um saldo de três gols.

Na próxima rodada o Barcelona enfrenta o Vilhenense às 17 horas do domingo, 29, no Portal da Amazônia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Futebol Norte e Rogério Perucci