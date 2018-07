Veja quem ganhou os ingressos para o show de Divino & Donizete

O Extra de Rondônia em parceria com o Old Ranch sorteou quatro ingressos para o lançamento do CD da dupla sertaneja, Divino & Donizete, que acontece nesta sexta-feira, 27, em Vilhena.

Os sortudos que faturaram os ingressos e os CD’s são: Karina Zimermann, Donisete Rodrigues de Brito, Camila Zequi e Antony Luiz Acciari.

Os ganhadores podem retirar suas entradas na sede do site, localizada na Avenida Liberdade, nº 3399 – Centro, das 08h00 as 11h00 ou das 14h00 as 17h00. Lembrando que é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

E para quem ainda não adquiriu o ingresso, os pontos de vendas disponíveis são: conveniência do Posto Catarinense II, localizado na Avenida Brigadeiro, ao lado do Parque Shopping Vilhena e na Banca do Zóio, Centro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação