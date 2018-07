Vilhena faz primeiras cirurgias por vídeo do SUS; prefeito acompanha e parabeniza profissionais

Nesta quinta-feira, 26, o Hospital Regional de Vilhena (HRV) foi palco de um importante avanço para a Saúde municipal: a partir de agora o SUS, na cidade, oferecerá colecistectomia por laparoscopia, ou seja, a retirada da vesícula biliar através de cirurgia por vídeo.

A tecnologia ajudou os médicos Carlos Mamed e Cezar Roeder a realizarem ontem, no HRV, duas cirurgias por vídeo, as primeiras de todo o Cone Sul.

Um sucesso, os procedimentos representaram um avanço na qualidade das cirurgias do SUS em Vilhena por garantirem mais segurança, recuperação mais rápida e economia aos pacientes. Os procedimentos foram acompanhados de perto pelo prefeito Eduardo Japonês, que parabenizou os profissionais.

VANTAGENS

A cirurgia por vídeo apresenta várias vantagens em relação ao método tradicional, pois é pouco invasiva (necessita apenas de pequenos furos em vez de cortes profundos), permite recuperação mais rápida do paciente, é mais segura e rápida.

Enquanto este procedimento chega a custar R$ 15 mil em hospitais particulares, agora os pacientes poderão ser atendidos gratuitamente no Hospital Regional.

AVANÇO

“É uma inovação muito grande, algo muito bom. O paciente se sente melhor e esse procedimento tem indicação de grandes nomes da Medicina. Além disso, o Hospital recebe uma verba maior do que no método tradicional”, explica Ana Carla Andreola, diretora do HRV.

“Contamos com a colaboração especial destes dois médicos que se dispuseram a fazer o procedimento de forma a demonstrar que a Saúde de Vilhena pode oferecer bons procedimentos. A partir de agora, em casos escolhidos, que geralmente são de urgência, as cirurgias por vídeo estarão disponíveis no HRV”, garante o secretário de Saúde, Luiz Hassegawa.

Eduardo Japonês parabenizou a equipe e valorizou a economia que isso pode representar para quem tem poucas condições financeiras. “Agora, com essa cirurgia sendo feita de graça para a população aqui, muitas pessoas carentes poderão ser beneficiadas também. É muito bom ver profissionais empenhados em trazer o melhor para nossa Saúde”, completa.

Texto e foto: Assessoria