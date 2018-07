Abandonada pela SEJUS, antiga delegacia é alvo de furtos; local seria escola modelo prometida por Confúcio

Após a transferência da Delegacia da Polícia Civil de Vilhena para o prédio da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), inaugurada pelo ex-governador Confúcio Moura, em outubro de 2017, a antiga instalação, localizada na Avenida Major Amarantes, esquina com Jamari, foi entregue aos cuidados da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), sob a promessa de que o prédio seria sede de uma escola modelo.

Porém, além de nenhuma providência referente à instalação da referida escola ter sido tomada até o momento, o prédio vem sendo alvo de constantes ataques de vândalos e ladrões que furtaram do local, materiais objetos apreendidos, que após a transferência da unidade, estavam no imóvel aguardando para serem rearmazenados.

Dentre os produtos furtados, estão motocicletas das quais, uma foi recuperada na noite de sexta-feira, 27, pela Polícia Militar, em posse de dois indivíduos que transitavam com a mesma pela cidade. Segundo o registro da ocorrência, no último ataque que o prédio sofreu, os meliantes retiraram os veículos após arrombarem o cadeado do portão externo.

A reportagem do Extra de Rondônia falou com delegado regional da Polícia Civil, Fábio Campos, que afirmou que todas as medidas possíveis para evitar invasões estão sendo tomadas, tanto da parte da PC como da PM, que realiza constantes diligências pelo local e tem sido ágil na recuperação dos produtos que foram furtadas, porém, enquanto a SEJUS não realizar a ocupação do prédio, a sensação de abandono continuará estimulando novos ataques, devido não ser possível à transferência dos veículos para outro local.

“Esse depósito é de veículos que uma boa parte nem estão mais sob responsabilidade da Policia Civil, devido serem de processos já concluídos. Na realidade acaba sendo um depósito que serve a justiça como um todo, e aguardamos providências quanto a investimentos de melhorias no armazenamento e guarda deles, pois é o único que temos, mas desde já agradeço e parabenizo também o trabalho e apoio da Polícia Militar, em ajudar na segurança do local e pela agilidade na recuperação desses veículos, pois com a deficiência da lei, nos vemos muitas vezes enxugando gelo”, concluiu Fábio.

PROMESSA DE ESCOLA MODELO

Em fevereiro de 2012, o então governador Confúcio Moura (MDB) designou ao também então secretário estadual de educação, Júlio Olivar, que anuncie a construção de uma escola modelo no prédio da antiga delegacia de Polícia Civil.

A declaração foi feita em discurso de Olivar durante evento realizado na escola Marechal Rondon. Seis anos se passaram, o governo Confúcio acabou e a obra na saiu do papel.

Texto e fotos: Extra de Rondônia