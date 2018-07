Apoiadores de Confúcio saem na porrada com seguranças em convenção; vídeo

Apoiadores do ex-governador Confúcio Moura entraram em confronto com seguranças durante a convenção do MDB em Porto Velho. Uma porta de vidro foi ao chão e uma mesa destruída.

A confusão aconteceu antes da chegada da PM e momentos antes do presidente regional da legenda, Tomás Correia agredir o ex-chefe da Casa Civil, Emerson Castro com um tapa no rosto.

A informação foi atualizada às 12h28. Anteriormente citava cabos eleitorais do senador Raupp, o que não foi confirmado.

Fonte: Rondôniagora

Vídeo: Rondôniagora