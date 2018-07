ARTIGO: Sua Empresa é Competitiva

Todas as empresas têm carências. Algumas são estruturais, outras tem concorrentes agressivos, outras são na área financeira, algumas tem custos excessivos, baixas margens operacionais etc.

O importante é conhecer bem as deficiências internas e partir para a solução das mesmas. Se você for capaz disso, então tornará sua empresa “competitiva”. Este é o seu objetivo principal, seja você o proprietário ou o administrador. Gostaria de discutir esse assunto com você agora. Listei abaixo uma série de questões, as quais são importantes e vão até o íntimo de nossas empresas. Por favor, responda-as uma a uma, como segue:

A-O maior problema das empresas nacionais é o mercado, os clientes ou a falta de vendas?; B-As vendas são dificultadas pelos preços, prazos de pagamento ou exigências do crediário? C-Seu estoque não é o ideal porque foram feitas compras erradas, porque o giro é baixo, ou porque sua composição é inadequada? Ou você não confia nos relatórios internos?; D-Você é incapaz de negociar preços com seus fornecedores, prazos de pagamento ou tem que comprar o que o fornecedor quer lhe vender, por falta de volumes?; E-Você diria que seu quadro de pessoal é competente, experiente e produtivo ou que possuiu baixa instrução, está pouco motivado e que não gosta de trabalhar com metas?; F-Seu atendimento aos clientes é: F.1-Ótimo, contínuo e crescente ou F.2-Regular, instável e em queda; e F.3-Não é acompanhado nem foi avaliado pela firma no último ano?; G-A maioria de seus funcionários tem perspectiva de crescimento profissional ou corre risco de haver demissões? Isso é culpa da diretoria, dos funcionários ou das condições atípicas do mercado?; H-A Diretoria acompanha o desempenho dos principais concorrentes? Sua empresa tem crescido no ranking, decrescido ou permanece na mesma posição, nos últimos anos?; I-Seu prazo médio de “recebimentos” é maior ou menor do que o prazo médio de “pagamentos”? Quais providências você está tomando para melhorar esse indicador?; J-Nos últimos dois anos seu endividamento líquido aumentou, diminuiu ou ficou inalterado?; K-Você tem um fluxo de caixa implantado, eficiente e atualizado? Que providências está tomando para melhorar seu índice de liquidez?; L-Você calcula o Ponto de Equilíbrio da empresa? Por filial e grupo de produtos? Sua análise regular indica que você está fazendo progressos ou regredindo?

Se seus gerentes e supervisores fossem consultados neste momento, eles diriam que as três principais prioridades fixadas pela Diretoria para o 2º. Semestre/18 são: 1.-……………………………………………………………; 2.-………………………………………………….3.-……………………………………………………………. Pois saiba que em muitas empresas isso não é compartilhado com os funcionários. Que pena. Isso é triste. Você, que é o proprietário ou administrador, daria que nota (de zero a dez) para as respostas acima?

Conclusão: Administrar uma empresa, na atual conjuntura, é uma tarefa difícil, mas não impossível. Procure estabelecer como prioridade, na sua empresa, torná-la “competitiva”. Ao buscar esse objetivo você vai envolver outras pessoas, vai se focar na identificação de seus problemas, bem como na busca de soluções. Todo o problema tem solução, mas o primeiro passo é defini-lo corretamente. Esta é a minha sugestão, no atual momento, para os nossos Empresários e Gestores.

Texto: Humberto Lago/Consultor Empresarial