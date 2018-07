Chef do Senac ensina receita da confeitaria regional

Quem trabalha com confeitaria ou gosta de se aventurar no preparo de doces, teve uma oportunidade única de aprendizado com a chef pâtissier Adriana Magnoler, na terça-feira, 24, uma parceria com o Senac Vilhena.

A chef apresentou várias técnicas durante o Workshop de Confeitaria Regional da segunda edição do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena.

Na sua cozinha-show Adriana preparou a receita de bolo de macaxeira com caramelo de manjericão e crocante de castanha desenvolvida por ela mesma.

O bolo surpreendeu a todos pela extrema maciez e o sabor marcante. “Foram vários testes até conseguir chegar a essa receita específica”, revelou a pâtissier.

Vale ressaltar que a mandioca é a grande estrela do 2º Sicoob Sabor, que traz o tema “As delícias da Macaxeira”.

A chef convidou uma das participantes para auxiliar e ver de perto o preparo do prato. Ao decorrer da aula, Adriana foi mostrando detalhadamente todos os processos, essenciais para se conseguir um bolo macio e saboroso. Ela explicou que essas mesmas técnicas também podem ser utilizadas na preparação de outros bolos.

A pâtissier contou também que durante o desenvolvimento da calda de caramelo, o manjericão que geralmente é utilizado em receitas salgadas, harmonizou perfeitamente com o caramelo, provando que ele também pode ser usado em pratos doces.

O empratamento foi algo que não passou despercebido pelos ensinamentos de Adriana. A profissional explicou como cada item que compõe a sobremesa deve ser distribuído dentro do prato. No fim, a chef serviu todos os mais de 60 participantes do workshop que provaram e aprovaram o bolo de macaxeira da chef.

Ao final, foi realizado sorteio de vários brindes da Sicoob Credisul, entregues pelo gerente do Senac Vilhena, Marcelo Rafael de Oliveira.

AÇÃO SOCIAL

O Workshop de Confeitaria Regional do 2º Sicoob Sabor foi realizado com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A inscrição foi realizada de forma gratuita e apenas 1 kg de alimento não-perecível deu direito a entrada. Todo o alimento arrecadado foi entregue ao Lar dos Idosos Maria Tereza Da Lamarta no dia seguinte ao evento.

UM POUCO SOBRE ADRIANA MAGNOLER

A chef Adriana Magnoler nasceu em Getulina (SP), mas reside há muitos anos na capital Porto Velho. É pâtisser, acadêmica de gastronomia na Faculdade Metropolitana Aparício Carvalho. Além da confeitaria, a chef se destaca na cozinha clássica e foi uma das indicadas ao Prêmio Nacional Dólmã, considerado o Oscar da gastronomia brasileira, em 2018. Já atuou em diversos projetos de capacitação voltados à área de gastronomia pelo Senac e Fecormércio em Rondônia.

Texto e fotos: Assessoria