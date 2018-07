CONVENÇÃO: Maurão de Carvalho é indicado ao governo, Raupp e Confúcio selam a paz e saem ao senado

Manhã deste sábado, 28, tumultuada em Porto Velho. A convenção do MDB – teve de tudo um pouco, brigas, e até tapa na cara.

Os apoiadores do ex-governador Confúcio Aires Moura foram ao extremo, quebraram as portas de vidro da sede regional, invadiram a área de reuniões e foram aos socos com segurança.

A estratégia deu certo, pouco mais de uma hora depois, os caciques regionais estavam abraçados e um perdoando o outro.

Os atritos na convenção foram grandes. As denúncias realizadas anteriormente por Confúcio Moura contra Raupp e a direção regional foram esquecidas.

Antes, Emerson Castro, que apanhou de Tomás Correia, disse que o havia perdoado. O presidente do MDB admitiu que se exaltou.

Por volta das 13h20 deste sábado, o próprio Confúcio anunciou que Raupp havia concordado no lançamento dos dois nomes ao Senado em apoio ao candidato ao Governo, Maurão de Carvalho.

As pressões do ex-governador Confúcio Moura deram certo neste sábado. Ele e o senador Valdir Raupp serão os nomes do MDB ao Senado da República. A decisão foi anunciada após uma grande confusão na convenção, marcada por brigas e até mesmo um tapa na cara do ex-secretário da Casa Civil, Emerson Castro, desferido pelo presidente regional da legenda, Tomás Correia.

Texto: Extra de Rondônia/Rondôniagora

Fotos: Extra de Rondônia