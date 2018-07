Médico vilhenense capota carro na BR-435

O acidente envolvendo um médico vilhenense foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado, 28, na BR-435 – há 13 quilômetros do município de Colorado do Oeste.

De acordo com as primeiras informações, o condutor do carro Toyota Corolla de cor prata identificado até o momento como Emerson, estava se dirigindo para a cidade de Colorado onde iria tirar plantão no Hospital Municipal Pedro Granjeiro, quando perdeu o controle de direção e capotou o veículo as margens da rodovia.

Apesar de o carro ter ficando praticamente destruído, o médico sofreu ferimentos leves. Porém, foi levado para o pronto-socorro do hospital de Colorado e depois transferido para Hospital Regional de Vilhena, para fazer bateria de exames.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia