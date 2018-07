PC prende mulher com mais de 1 kg de maconha investigada por abastecimento de traficantes

Patrícia da Silva Pereira, de 27 anos, foi presa pela Polícia Civil (PC) nesta semana, ao ser flagranteada distribuindo drogas para traficantes em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, Patrícia já vinha sendo investigada pela PC, devido denuncias de que estava distribuindo drogas para diversos traficantes na cidade, com isso foi montada campana nas proximidades de sua residência, localizada no Bairro cristo Rei, através da qual foi possível avistar o momento em que duas mulheres entram no imóvel e saíram em horários alternados.

Ao serem abordadas, foi encontrado com cada uma das suspeitas, um tablete de maconha pesando 500 gramas.

De volta à residência de Patrícia, foi realizada uma revista e localizado em cima de um móvel na cozinha, mais um tablete da mesma substância, pesando 250 gramas, uma balança de precisão e a quantia de R$ 600,00.

Diante dos fatos, Patrícia recebeu voz de prisão por tráfico de drogas sendo conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) juntamente com as demais envolvidas, para serem tomadas as devidas providências.

Texto e foto: Extra de Rondônia