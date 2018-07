PM prende homem portando seis gramas de maconha em Vilhena

O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite de sexta-feira, 27, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, uma guarnição da PM fazia ronda de rotina pela Avenida Juraci Correia Muller, no bairro Jardim Eldorado, quando avistaram um homem em atitude suspeita. Com isso, foi feita abordagem e, em revista foi encontrado uma porção de substancia aparentado ser maconha pesando seis gramas.

Indagado, o suspeito identificado como sendo Iury Machado Teotônio Lopes, de 19 anos, disse que o entorpecente era para uso pessoal.

Diante dos fatos, o rapaz foi levado para a delegacia onde foi feito boletim de ocorrência e depois entregue para as autoridades de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia