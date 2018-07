Pré-candidato a estadual, contador vilhenense quer atenção aos setores empresarial e agronegócio no Cone Sul

Filiado ao PDT, o contador vilhenense Mauritani Vieira é pré-candidato a deputado estadual para as eleições de outubro próximo.

A convenção que deverá confirmar seu nome ocorrerá neste domingo, 29, em Porto Velho.

Ele tem como prioridade a valorização do profissional liberal das empresas geradoras de emprego e, principalmente, a valorização da classe dos contadores e administradores de empresas.

Pós-graduado em controladoria e administração de empresas , Mauritani acredita no potencial do Cone Sul do Estado e vê essa parte de Rondônia como uma das mais ricas do norte do país, necessitando da atenção das autoridades políticas e mais valorização para quem gera a verdadeira riqueza quem é empreendedor seja do campo ou da cidade.

Atuando na área de consultoria empresarial e tributária para os grandes e pequenos clientes, além de atuar no setor imobiliário e agropecuário com negócios em Vilhena e outros municípios do Cone Sul, Mauritani nasceu em Colorado do Oeste, e há mais de 15 anos atua em Vilhena.

É conhecido por atuar como contador eleitoral e também na consultoria para áreas da administração pública, além de se relacionar com diversos órgãos públicos e na área contábil.

De acordo com Mauritani, o contador é o elo do governo, seja federal, estadual e municipal com o empresário e, vem sendo negligenciado pelos governos que trazem exigências cada vez mais difíceis de cumprir. “Não estão sendo dado os devidos valores nas prerrogativas aos profissionais da contabilidade, administradores de empresas e economistas e também aos profissionais liberais bem como quem atua no agronegócio. O Estado negligencia quem realmente trabalha e produz; é preciso realinhar e atender o cidadão de bem, facilitar a vida”, analisa.

SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA

Filiado na mesma sigla do senador Acir Gurgacz e por ser empresário e atuar no segmento tributário para pequenas e grandes empresas, Mauritani conhece a fundo o emaranhado que o governo impõe ao empresário. “Somos mais de 20 mil empresas e mais de 300 profissionais somente no Cone Sul de Rondônia que precisam ser representado e levado mais a sério pelos administradores do Estado. Hoje temos políticos que passam 4 anos fazendo política que além de atrapalhar não representam quem acorda cedo para trabalhar ”, declarou o Mauritani Vieira.

Os setores de saúde pública e segurança também estão na pauta de prioridades do pré-candidato. “Se não melhorar, dificilmente teremos qualidade de vida e, com isso, reduz os investimentos das empresas nossa cidade”, apontou.

Vale lembrar que o empresário assim como outros parceiros em um dos projetos em andamento para cidade de Vilhena, busca disponibilizar junto a empresários uma área para construção de um Hospital Regional para Vilhena, que no mercado gira em torno de R$ 10 milhões, além de outros grandes investimentos da iniciativa privada que precisa contar com apoio do estado para que tenha agilidade.

Texto e foto: Assessoria