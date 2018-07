Veículo com placas de Vilhena se envolve em acidente com cinco mortos e três feridos próximo a Pimenta Bueno

Um gravíssimo acidente de trânsito foi registrado no início da noite deste sábado, 28, na RO-010, próximo a entrada que dá acesso ao município de Primavera de Rondônia, em Pimenta Bueno.

De acordo com a Polícia Militar (PM), foram confirmados cinco mortes e três feridos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local realizando os trabalhos de praxe.

Os veículos envolvidos são, um VW/Gol 1.0 de cor vermelha, Placa OHN-4848 de Pimenta Bueno, Ford/KÁ 1.0 de cor branca, placa OHR-3825 de Cacoal e o último, uma Ford Ranger de cor preta, placa JXP-1648 de Vilhena.

As vítimas ainda não foram indentificadas, nenhum familiar ainda entrou em contato para possível reconhecimento.

Fonte: Rondôniaovivo

Fotos: Divulgação