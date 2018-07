Motoqueiro embriagado provoca acidente e criança de cinco anos sofre possível fratura na perna

O acidente aconteceu na noite deste domingo, 29, por volta das 22h00, na Avenida 622, no Bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, Maria Aparecida de Souza Moraes, pilotava uma moto Honda CG 150, com placa de Vilhena, seguia pela Avenida 622, sentido Avenida Paraná, e levava na garupa sua neta de cinco anos, quando foi atingida por uma moto Yamaha YBR 125, placa NDK-4612/Vilhena, conduzida por um homem identificado até o momento por Jaci que teria invadido a contramão e provocado a colisão.

No impacto, a condutora da CG sofreu vários ferimentos pelo corpo e sua neta, além de ferimentos, possível fratura em uma das pernas. Elas foram socorridas ao Hospital Regional por uma equipe do Copo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Militar de Trânsito (P-tran) que foi chamada para atender a ocorrência. O condutor da YBR fez o teste do bafômetro sendo constatado 0,68 de teor alcoólico. Ele foi encaminhado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e a motocicleta foi aprendida e levada para o pátio do Detran por estar com impostos atrasados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia