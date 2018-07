NOVOS TALENTOS: Seletiva do projeto ginástica rítmica será segunda e terça-feira em Vilhena

Inicia nesta segunda-feira, 30, a seletiva do projeto ginástica rítmica em Vilhena.

A programação vai até terça-feira, 31, em ginásio e escolas do município.

De acordo com a professora Deisielle Sgamate Prado, o projeto é do Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Educação, e Centro de Treinamento de Desporto Educacional (CTDE).

É destinado a estudantes da rede pública de ensino.

Ela informou que esta será a única oportunidade para os atletas que quiserem entrar no projeto de forma gratuita. A idade mínima é de 7 anos.

Melhores informações através do telefone (069) 9-98489-4698. Confira a programação dos testes:

SEGUNDA-FEIRA, 30/07

** Ginásio “Dona Magal”, no bairro São José. Duas turmas: às 09h e outra às 15h.

TERÇA-FEIRA, 31/07

** Ginásio Geraldão (Avenida Paraná). Duas turmas: uma às 09h e outra às 15h.

TERÇA-FEIRA, 31/07

** Escola Luiz Carlos (alunas da escola). Duas turmas: às 11h e outra às 17h

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação