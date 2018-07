O tampão que perdeu a chance de ser prefeito definitivo e o tapinha que não dói no MDB – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@ COMPLICOU

Ferveu, neste sábado, em Porto Velho, a convenção estadual do MDB em Rondônia. Após forte manifestação, o ex-governador Confúcio Moura conseguiu se propósito de ser candidato ao senado junto com Valdir Raupp. Claro que o barbudo não queria, já que, com dois candidatos do MDB, as chances de sua reeleição são menores. E Raupp sabe o perigo que isso representa. Sem o mandato, ficar atrás das grades é questão de tempo, aliás, horas.

@@ TAPINHA NÃO DÓI

O presidente estadual da legenda, Tomás Corrêa, que é suplente de Raupp, e por, logicamente, interesse pessoal, perdeu o controle ao tentar defender o barbudo e desferiu um tapa (soco ou bofetada, fiquem à vontade) no ex-secretário-chefe da Casa Civil Emerson Castro. Os amigos do “deixa prá lá” interviram e ficou nisso mesmo. Mas a baixaria ficou registrada. Horas depois da confusão, Corrêa e Castro apareceram sorrindo numa foto. Certamente foi só um tapinha. E, quem conhece a música, sabe que “um tapinha não dói”.Coisas da política. (VEJA VÍDEOS NO FINAL DA COLUNA)

@@ CONFÚ(SÃO)CIO

Já o carequinha teve que acionar seus apoiadores mais agressivos para conseguir ser candidato. Quebraram uma porta de vidro e até brigaram com seguranças para entrar no local da convenção. O barraco foi inevitável.

@@ MAURÃO CONFIRMADO

Finalmente, também, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), Maurão de Carvalho, o que Raimundo e todo mundo sabia: foi confirmado candidato ao governo.

@@ CASCAVEL E O PINÓQUIO

Hoje, domingo, continuam as convenções partidárias em Rondônia. O PDT reuniu seus convencionais em Porto Velho e homologou o senador Acir Gurgacz candidato ao governo, além de candidatos a vice-governador, Senado, deputados federais e estaduais. O PSB, do governador Daniel Pereira – mais conhecido como Pinóquio -, apoia o homem da Cascavel.

@@ TUCANOS VOANDO ALTO

A diretoria geral do PSDB quer que a região do Cone Sul de Rondônia tenha candidatos aos cargos de deputado estadual e federal para ajudar na legenda. Dois nomes são apontados: os vereadores de Vilhena Adilson de Oliveira e Rafael Maziero. Há uma certa preferência por Oliveira. Explicamos as razões.

@@ MOTIVO I

Oliveira atualmente é presidente da Câmara e foi prefeito-tampão pelo período de dois meses (leia AQUI). Apesar do pouco tempo à frente do Executivo vilhenense (maio e junho), Oliveira conseguiu ter um grupo ao seu redor capaz de enfrentar uma eleição a deputado estadual. Ele foi convidado – e é pressi0nado – pelo grupo. Contudo, ele analisa a situação.

@@ MOTIVO II

Cá prá nós. Se analisarmos a atual conjuntura política e os fatos que aconteceram, podemos afirmar que, caso fosse candidato no pleito suplementar, Adilson seria eleito prefeito oficial e deixaria de ser tampão. Além de ter apoio de seus colegas vereadores, tinha um grupo forte de secretários ao reunir várias siglas partidárias. Ele só não disputou a reeleição porque não quis, já que o tucano deputado federal Expedito Netto insistiu para que Adilson fosse o principal nome na disputa eleitoral desse grupo.

@@ FACA E O QUEIJO NA MÃO

Se Eduardo “Japonês” (PV) venceu a eleição, convenhamos: foi porque Adilson abriu mão de continuar sendo prefeito. Ou seja: perdeu a chance de ser prefeito definitivo, chance esta que pode só acontecer uma vez na vida, avaliando a difícil missão de consolidar um grupo político coeso. Resumindo: estava com a faca e o queijo na mão. Agora, caso não seja candidato a estadual ou federal (e não se eleja) terá que se contentar com mais de dois anos de vereança.

@@ MENTIROSO

Mas para Adilson, a vida de presidente do Legislativo de Vilhena não tem sido nada fácil. Esta semana, através de matéria veiculada no Extra de Rondônia, o ex-vereador Ernando Lucena fez sérias acusações contra os milhões gastos com a reforma da Câmara e o “muro de Berlin”(Leia AQUI). Adilson defendeu a obra e contestou o ex-parlamentar (Leia AQUI). Depois, Lucena usou sua página pessoal no Facebook para dizer que Adilson “é um mentiroso”.

