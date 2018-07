Radialista mostra vídeo de criança sem atendimento no HR e pede que prefeito seja preso; ele explicou cobranças

O radialista Júlio César Silva, popularmente conhecido como “Julinho”, visitou, mais uma vez, a redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 27, para denunciar mais um caso que ele considerou “vergonhoso”.

Ele fez um vídeo onde entrevista uma criança que precisa de atendimento médico no Hospital Regional de Vilhena (HR).

A mãe reclamou da falta de atenção, já que – segundo o comunicador -, a criança estava sem almoço, doente há três dias, e teve que ficar na fila, em pé, porque não tinha lugar para sentar, das 11h30 até às 18h30 para conseguir atendimento.

Para o radialista, deixar uma criança desse jeito é motivo para chamar ao Conselho Tutelar (CT) e pedir para que o prefeito seja preso. “O CT tem poder de polícia e peço que ‘Japonês’ seja preso por não dar atenção ao setor de saúde pública. Eu só queria saber se ele aceitaria que seu filho ficasse nessas condições”, questiona.

Sobre o vídeo, a diretora do HR, Ana Carla, disse ao Extra de Rondônia que a unidade atende todas as pessoas que procuram o serviço. “Temos de 3 a 4 médicos diariamente no PS. O HR atende urgência e emergência. Temos uma classificação que deve ser observada. Tem pacientes mais grave que outros. Tem gente que chega com febre, infartando, sangrando, outras pessoas que estão apenas com dor nas costas ou dor de cabeça. Todos merecem atendimento, porém algumas pessoas precisam passar na frente devido ao seu estado de saúde”, esclareceu.

ALIADO COBRA PREFEITO

A reportagem do Extra de Rondônia questionou o comunicador a respeito do seu comportamento, supostamente contraditório, tendo em vista que ele, na campanha eleitoral, ajudou a eleger Eduardo “Japonês”, mas agora critica o mandatário municipal no seu programa diário na Rádio Positiva FM. Leia AQUI

Julinho explicou: “Sou uma pessoa sincera, não tenho duas caras. Eu apoiei sim o candidato Eduardo, a quem respeito. Mas não posso dizer a mesma coisa do prefeito, que está demonstrando ter um coração de ditador. Veja que são duas coisas diferentes. O homem e o gestor público. O Eduardo, empresário de sucesso, não existe. Já quem está no cargo de prefeito é uma pessoa que, por enquanto, tem demonstrado não ter consideração pela vida humana. Exonerou mais de 400 pessoas de uma canetada só e ainda não pagou as rescisões. Sabe o que é ter 400 famílias desempregadas, e ainda sem receber? Apoiei na campanha e não me arrependo. Por isso agora posso cobrar, mais do que ninguém, melhorias para Vilhena, como sempre fiz”.

>> VEJA, ABAIXO, O VÍDEO:

https://

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia

Vídeo: Assessoria