Vítimas de acidente são identificadas e moravam em Pimenta Bueno; vídeo

De acordo com informações das autoridades, as vítimas do grave acidente ocorrido no final da tarde de sábado, 28, na RO-010, próximo ao município de Pimenta Bueno, foram identificadas.

Trata-se de Joriel Nunes Benedito, de 26 anos, Nathália Vasconcelos Silva, de 20 anos, esposa de Joriel, Lays Vasconcelos Nunes, de um ano e nove meses, filha do casal Joriel e Nathália e Valtiane Nunes Benedito, irmã de Joriel.

Um jovem identificado como Leonardo Silva, está internado em estado grave. Segundo os bombeiros, Nathália foi socorrida ainda com vida, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada no hospital.

As informações ainda dão conta que todas as vítimas estavam no veículo Gol e eram moradores de Pimenta Bueno. Uma caminhonete Mitsubishi L-200 com placas de Vilhena, também se envolveu no acidente, mas não teve feridos.

Texto: Extra de Rondônia/Pimenta Virtual

Fotos: Pimenta Virtual

Vídeo: Reprodução Rede Social