Assinada construção de 8 faixas elevadas de pedestre em Pimenteiras

O prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) assinou na última quinta-feira, 26, a ordem de serviço para construção de 8 faixas elevadas de pedestres no perímetro urbano em Pimenteiras do Oeste.

A cerimônia aconteceu no gabinete do prefeito, juntamente com a proprietária da empresa contratada, Cone Sul Construtora e Terraplenagem Ltda, dos vereadores Roberto Cavalcante Santos (PDT) e Rafael Souza (PP), e do secretário geral Rodrigo Sordi Moreira.

O recurso, de R$ 90 mil, é proveniente do governo do Estado, através do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

Para “Vino”, como o prefeito é popularmente conhecido, a faixa elevada tem um grande papel importante no trânsito, garantindo segurança a pedestres e ciclistas que transitam nas ruas, avenidas e vias da cidade.

“O projeto das faixas elevadas serão implantadas próximo às escolas municipais, estaduais e enfrente aos comércios da Avenida Brasil, e a prefeitura concluiu os projetos das mesmas. Essas iniciativas mostram o compromisso da administração municipal com a segurança da população pimenteirense”, enfatizou Vino.

Texto e foto: Assessoria