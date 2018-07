Bebê de três meses é abandonado pela mãe em mesa de festa na 35ª Expoari

Um bebê de três meses foi abandonado pela mãe em uma mesa de lanche, na madrugada deste domingo (29) , no parque onde está acontecendo a festa da 35ª edição da Exposição Agropecuária de Ariquemes (Expoari), no Vale do Jamari. Segundo a Polícia Militar (PM), a criança foi achada defecada, sob o sereno e dentro de um bebê-conforto.

Conforme informações da PM, a mãe, de 18 anos, havia ido até a festa levando o filho e, durante a noite, passou a ingerir bebidas alcoólicas com outros dois rapazes. Na madrugada, a suspeita foi até um lanche do parque de exposições e deixou o bebê-conforto com a criança sobre uma cadeira.

Minutos depois, a jovem, já embriagada, saiu do espaço do lanche e deixou o filho com os dois rapazes que faziam compahia a ela.

Segundo boletim de ocorrência, um dos rapazes que ficou com a criança logo saiu da mesa e o outro adormeceu sobre uma cadeira, pois estava bastante embriagado.

Por vários minutos a criança ficou sob o sereno da madrugada. Incomodada com a situação, a dona do lanche retirou o bebê e o levou até uma parte coberta da barraca. Minutos depois a mãe voltou ao local e, ao ver que a criança estava abrigada, saiu novamente sem pegar o bebê.

A dona do estabelecimento então acionou a PM, pois a criança chorava e também estava defecada. Quando chegaram no local, os policiais constaram que populares tinham trocado a fralda do menino.

O Conselho Tutelar foi chamado pelos policiais até o lanche. A conselheira então constatou que não havia produtos para o cuidado pessoal do menor. Diante dos fatos o bebê foi levado ao Lar do Bebê de Ariquemes.

Já a mãe da criança recebeu voz de prisão e foi levada à Unisp da cidade. Ela deve responder processo por abandono de incapaz.

Fonte: G1 RO

Foto: Ilustrativa