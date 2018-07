CEREJEIRAS: polícia apreende munições durante blitz da Lei Seca

Na noite do último sábado, 28, foi realizado na Avenida Integração Nacional, Centro de Cerejeiras, uma blitz da Lei Seca, resultando em quatro constatações de embriaguez ao volante, além da apreensão de armamento ilegal.

Toda a atividade foi desenvolvida Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) de Vilhena, com o apoio dos militares do 3º BPM.

Durante a abordagem, os policiais realizaram a fiscalização de rotina em um Ford KA, onde foi localizado no porta malas do veículo 168 espoletas, um tubo contendo pólvora, três cartuchos calibre 40, estando um intacto e dois deflagrados, um cartucho de calibre 38 intacto e um pedaço de madeira usado para recarga. Juntamente com as referidas munições, também foi encontrado um cano de arma, aparentando ser de uma espingarda calibre 22.

O condutor do veículo, de 26 anos, recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil e o veículo foi entregue a um responsável.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa