SUB 20: Barcelona empata com Vilhenense e garante vaga na semifinal

O Campeonato Rondoniense Sub 20 definiu no último final de semana mais dois classificados para a semifinal. Barcelona e Ji-Paraná confirmaram presença na próxima fase com empates no último domingo.

Na manhã do domingo, o Ji-Paraná ficou no empate sem gols com o União Cacoalense no Centro Esportivo Cacoal. Com isso, o Galo da BR chegou aos nove pontos e vai brigar pela ponta do grupo B contra o Barcelona.

No domingo à tarde foi a vez do Barcelona também confirmar sua vaga com um empate diante do Vilhenense em 0 a 0 no estádio Portal da Amazônia. Com o resultado, o Índio do Norte lidera a chave B com 9 pontos.

Texto: Extra de Rondônia com informações do Futebol do Norte

Fotos: Divulgação