Congregação Canaã promoverá 2ª edição da festa “A Cruz me Resgatou” em Vilhena

Nos dias 10, 11 e 12 de agosto, a Assembleia de Deus Madureira Congregação Canaã, realizará a 2ª edição da festa “A Cruz me Resgatou”, em sua sede, localizada na Avenida Leopoldo Peres, 2778 – Centro de Vilhena.

O evento será aberto ao público e contará com a presença do pastor Rogelio Luiz, vindo diretamente do Acre, os cantores, Josciney Bastos de Vilhena, e Simeir de Cárceres (MT), além do Ministério de Teatro Nazireu.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação