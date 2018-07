Homosexual mata homem a facadas ao vê-lo conversando com sua ex

O crime ocorreu no início da noite de segunda-feira, 30, no bairro Triângulo, em Guajará-Mirim, onde Luciana Dias de Souza, de 33 anos, avistou sua ex-companheira conversando com Carlos Alberto Valente, de 44 anos, popularmente chamado por “Bode”, e enciumada, desferiu várias golpes de faca contra o mesmo.

Segundo versões apresentadas por testemunhas, a ex de Luciana, encontrava-se em frente sua residência conversando com “Bode”, momento em que a agente se aproximou bastante enciumada e passou a discutir com Alberto.

Em dado momento, a mulher retirou da cintura uma faca tipo peixeira e desferindo três golpes que atingiram duas vezes o tórax da vítima. Após os golpes, Luciana fugiu e o homem foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar até o Pronto Atendimento do Hospital Regional, sendo submetido a uma intervenção cirúrgica. Porém, após aproximadamente meia de cirurgia, a vítima não resistiu.

A suspeita, que apresentava escoriações em ambas as mãos, foi localizada na Avenida 1º de Maio, no mesmo Bairro onde cometeu o crime. A faca usada pela agente não foi localizada. A ex-companheira de Luciana, afirmou estar separada a cerca de oito meses e neste período vinha sendo incomodada pela agente.

Durante interrogatório, a acusada confessou que havia sido agredida por “Bode” e não pretendia desferir os golpes de faca, mas movida por ciúmes e sob efeito de álcool e drogas, apenas revidou.

Fonte: Rondoniaovivo

Fotos: O Mamoré