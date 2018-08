MPF apura eventual propaganda antecipada praticada pelo deputado Airton Gurgacz

O Ministério Público Federal de Rondônia (MPF/RO), através da atuação do procurador da República Luiz Gustavo Mantovani, convertou Notícia de Fato em Procedimento Preparatório Eleitoral a fim de averiguar suposta prática de propaganda antecipada praticada pelo deputado estadual Airton Gurgacz (PDT).

De acordo com a Portaria, aportou ao órgão notícia de fato autuada a partir de procedimento eleitoral encaminhado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MP/RO), relatando que servidores da UBS Carlos Chagas teriam recebido camisetas com propaganda do parlamentar e estariam utilizando-as durante o expediente, em ambiente de trabalho.

Considerando a necessidade de realização de diligências para a devida apuração das irregularidades e instrução de eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais a serem adotadas, o procurador determinou:

Texto: Rondônia Dinâmica

Foto: Divulgação