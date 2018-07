Pimenteiras ganha PC, retroescavadeira e quatro tratores; prefeito faz vídeo e mostra equipamentos

O prefeito de Pimenteiras, Olvindo Luiz Dondé (PDT), está durante essa semana em Porto Velho, em busca da liberação de diversos recursos para o município.

Ele está acompanhado do secretário geral do município, Rodrigo Sordi Moreira.

Entre audiências com secretários estaduais e deputados estaduais, “Vino”, como é conhecido, fez um vídeo mostrando os equipamentos disponibilizados para Pimenteiras, através de recursos da bancada federal junto a Seagri.

São: uma PC, uma retroescavadeira, quatro tratores de pneus, quatro carretinhas e quatro grades aradoras.

OUTROS BENEFÍCIOS

Em Porto Velho, “Vino” participou de audiências em diferentes secretarias, como na Seduc, quando assegurou a liberação da parcela do transporte escolar; na Sesau conseguiu a liberação da nota de empenho de R$ 100 mil para a aquisição de um aparelho de Ultrassonografia, que é uma reivindicação do vereador e líder do prefeito na Câmara, Luiz Carlos Spohr (MDB), para atender os pacientes do município; No DER, a liberação de Tubos Armcos para realizar a substituição de pontes e pontilhões da área rural, entre outros.

“Nossa felicidade é que os benefícios foram garantidos para a população de Pimenteiras”, destacou o mandatário municipal.

>>> VEJA O VÍDEO:

https://

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Assessoria