Servidor da Funai morre afogado ao tentar salvar amigas

A morte de um jovem de 28 anos, identificado como Fábio Isaque Siena, que era servidor da Funai, ocorreu na tarde de domingo, 29, no Balneário Bernades (Rio Urupá), em Ji-Paraná, quando o mesmo tentou salvar duas amigas que estavam se afogando.

De acordo com testemunhas, um grupo de amigos brincava no rio, quando duas jovens se distanciaram e foram nadar em uma região mais funda. Ao perceber que as amigas estavam se afogando, Fábio entrou na água rapidamente e conseguiu salvar uma das garotas. Logo em seguida, ele retornou para a água e ficou lutando contra a correnteza tentando salvar a outra amiga.

Em determinando momento, Fábio afundou e não foi mais visto. A jovem continuou se afogando e foi salva por outro amigo, que utilizou um galho de uma árvore.

Uma Unidade do Corpo de Bombeiros foi até ao local e encontrou o corpo de Fábio bem próximo ao local onde se afogou.

Fonte: comando 190