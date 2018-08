SUB 20: último semifinalista será conhecido nessa quinta

O Campeonato Rondoniense Sub 20 definirá nessa quinta-feira, 2, a partir das 19h30 (horário de Rondônia), seu último semifinalista.

Genus e Rondoniense travam duelo ponto a ponto para garantir a segunda colocação do grupo A da competição estadual.

Com seis pontos, o Genus é o vice-líder e precisa vencer o invicto Real Ariquemes no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, para garantir sua classificação sem sustos. Caso ocorra um empate, o Aurigrená terá que torcer para que o Rondoniense não vença por mais de quatro gols de diferença.

Com quatro pontos, o Rondoniense é o terceiro colocado e precisa de uma vitória diante do Porto Club além de torcer por uma derrota do Genus no duelo contra o Real Ariquemes. Caso o Genus empate o duelo em Ariquemes, o Periquito da Capital terá que superar seu adversário por mais de quatro gols de diferença.

Outra definição também estará em jogo na última rodada da primeira fase. Ji-Paraná e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 19h30, no estádio Biancão, em Ji-Paraná. As duas equipes tem nove pontos e um empate garante a liderança da chave B ao Barcelona.

Já o duelo entre os eliminados, Vilhenense e União Cacoalense, será apenas para cumprir tabela no estádio Portal da Amazônia.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida