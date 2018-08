Casal tem mais de R$ 19 mil em joias roubadas na feira da Melvin Jhones

O fato aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, 1, na feira da Avenida Melvin Jones, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e relatou que estava na feira da Avenida Melvin Jhones, em companhia de sua esposa, quando se dirigiam até ao carro para irem embora, neste momento um homem de cor branca estatura baixa, com capacete na cabeça, trajando camisa cor azul de uma empresa escrito “Mix”, se aproximou munido de uma arma aparentando ser revólver, tipo cromado e anunciou o assalto.

O ladrão usando de violência arrancou as joias que as vítimas usavam. O bandido subtraiu uma pulseira grossa de ouro pesando 22 gramas, uma pulseira fina de ouro, uma corrente grossa de pescoço com pingente em forma de coração, dois anéis com pedras de diamante, um anel de ouro grosso, duas alianças e um separador de aliança.

No total, o marginal levou do casal aproximadamente R$ 20 mil em joias. Populares relataram as vítimas que o bandido fugiu numa moto Yamaha YBR 125 de cor prata, que ele deixou ligada e depois de assaltar o casal, fugiu do local em alta velocidade.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração