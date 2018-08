CEREJEIRAS: caminhão de empresária é multado no Pará sem nunca ter ido ao Estado

No último dia 30, uma empresária do município de Cerejeiras registrou na delegacia de Polícia Civil, que recebeu uma multa de um veículo de sua propriedade numa rodovia do Estado do Pará.

De acordo com o boletim de ocorrência, a empresária enfatiza que tem um caminhão Mercedes Benz/Accelo 815 de cor branca, placa NBV-3971/Cerejeiras, e que o mesmo nunca trafegou pelas rodovias do Estado do Pará.

Contudo, no dia 17 de junho de 2018 – seu veículo foi multado no Km 19 da BR-316, no município de Benevides-Pará.

A empresária acredita que seu caminhão teve a placa clonada e com isso, irá tomar as medidas cabíveis para elucidar a questão.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração