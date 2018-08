Convenção do PSDB no próximo domingo deverá oficializar o pré-candidato Expedito Junior ao governo de RO

Está marcado para domingo, 5, a convenção do PSDB, que deverá oficializar o nome do pré-candidato Expedido Junior ao governo do Estado de Rondônia.

Já está acertada a aliança entre o PSDB, PSD e Democratas – onde será confirmado o nome do deputado federal Marcos Rogério pré-candidato ao senado, além disso, o grupo deverá fechar a nominata a estadual e federal.

A convenção acontece das 08h às 12h na Fimca, em Porto Velho. As especulações dão conta que está quase certo o nome do presidente da Câmara de Vereadores da capital – Mauricio Carvalho (PSDB) a vice de Expedito.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia