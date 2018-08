Delegado apresenta conclusão de inquéritos de homicídio e tentativa ocorridos em Vilhena e Nova Conquista

Na manhã desta quarta-feira, 01, o delegado Núbio Lopes, que está à frente da Delegacia de Homicídios, apresentou a elucidação de um homicídio e uma tentativa, ocorridos em Vilhena e no distrito de Nova Conquista, nos anos de 2015 e 2016.

O primeiro caso apresentado se trata de uma tentativa de homicídio ocorrida por volta das 23h00 do dia 14 de março, de 2015, onde Eugênio Jongo Siqueira, de 34 anos na época, foi esfaqueado por um indivíduo identificado como Hoeschst Aureo Brasil Cândido, enquanto tentava separar uma briga de um amigo.

Segundo os autos, no momento em que Eugênio interviu na discussão envolvendo seu amigo, o agarrando por trás na tentativa de retirá-lo do local, Hoeschst, que não fazia parte da discussão, apareceu do nada e desferiu uma facada contra as costelas do mesmo, fugindo logo em seguida.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, foi informada que o suspeito de praticar o crime teria sido um homem conhecido como Washington, porém, realizou varias diligências sem obter êxito na localização do indivíduo. Com o nome errado, as investigações caminharam a passos lentos, no entanto, os investigadores descobriram que o autor do crime era chamado pelo referido nome, devido a dificuldade que as pessoas encontravam em pronunciar o verdadeiro, de origem alemã.

Por fim, quando as investigações finalmente chegaram à verdadeira identidade do infrator, foi constatado que este havia falecido por causas naturais.

Já o segundo caso, referente a um homicídio consumado, ocorreu na noite do primeiro dia de maio, de 2016, no km 17 da RO-498, zona rural do distrito de Nova Conquista, onde Edimar Costa de Almeida, de 34 anos, foi brutalmente assassinado a golpes de faca e facão, por Roberto Maciel de Jesus, que tinha 20 anos na época.

De acordo com as informações levantadas pelo setor de investigação, Edimar teria sido visto pelo pai de Roberto, portando uma porção de maconha e por temer ser denunciado pelo mesmo, o ameaçou de morte caso ele realizasse tal feito.

Devido Edimar ser muito conhecido e temido na localidade como traficante, o pai do indiciado ficou receoso por sua vida e este temor passou aos familiares, até chegar aos ouvidos de Roberto.

Alguns dias depois do acontecido, que se passou em um bar, Roberto levou seus familiares até uma igreja, porém, não entrou, deixando-os no local e saindo sem dizer para onde ia.

Naquela noite, Roberto saiu à procura de Edimar, o localizando no local acima citado, onde o assassinou com inúmeros golpes de faca e facão, tendo por motivo único, a ameaça proferida contra seu pai, que se encontrava assustado desde então.

Após o crime, Roberto se apresentou a polícia em companhia de um advogado e mediante as justificativas apresentadas, que condiziam com as primeiras informações levantadas pela investigação, e o fato do mesmo apresentar endereço de trabalho e de residência fixos, o delegado não viu a necessidade de pedir pela prisão preventiva, tendo o agente aguardado todo o andamento até a conclusão do inquérito, que se deu na data de ontem, em liberdade.

Texto e fotos: Extra de Rondônia