Extra de Rondônia e TV Jornet firmam parceria para transmissão online de eventos políticos

O Extra de Rondônia firmou parceria com a TV Jornet, para transmitir online as convenções partidárias e as eleições 2018 em Rondônia.

A parceria entre as empresas de comunicação visa trazer ao internauta todas as informações ao vivo dos acontecimentos políticos do nosso Estado.

Com isso, o Extra , está disponibilizando um link no topo da página lado direito, onde os interessados podem acessar a programação e ficar sabendo em tempo real o que está acontecendo na área política de Rondônia.

Além disso, o Extra e a TV Jornet fará a cobertura ao vivo em todo o Estado das eleições 2018.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração