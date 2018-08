Interface Net leva ao Cone Sul de Rondônia uma nova era digital

Comprando 50 megas, você ganha mais 50 – e só paga apenas o valor que o concorrente cobra por 10 megas

A Interface Net, é a primeira empresa a lançar internet via fibra óptica no Estado de Rondônia. Agora em Vilhena é possível ter uma das melhores velocidades de internet e com planos de instalação e sem custo para equipamentos, pagando somente a taxa de adesão.

A Interface Net lança uma promoção tão audaciosa quanto o plano; na compra de 50 megas de internet por R$199,90 o cliente ganha mais 50 megas! Levando então, 100 megas disponíveis para navegar à vontade e sem queda do sinal.

Em entrevista com proprietário, na sede da empresa, Jean Nunes diz que a promoção é possível de acordo com os investimentos realizados nos últimos anos “quando falamos de uma velocidade desta proporção ninguém acredita. Mas sim, é possível graças aos últimos investimentos realizados pela nossa empresa. Treinamos o nosso pessoal técnico e adquirimos o que era de mais moderno em tecnologia e agora podemos de forma ousada e satisfatória atender nossos clientes atuais e buscar novos clientes garantindo qualidade no serviço” destaca Nunes.

Com o crescimento e a solidificação da empresa, fez-se necessário a mudança de sua razão social para – Via Fibra Net Telecom Ltda. Com isso, abriu campos para novos atendimentos.

A Via Fibra Net Telecom Ltda, investe constantemente no desenvolvimento de seus colaboradores, através de cursos de capacitação e treinamentos, além de, atuar como parceiro de grandes faculdades da cidade de Vilhena, instituições bancárias, canais de televisão local, também poder realizar com exclusividade a cobertura de grandes eventos, como atendimento 100% do 3ª Portal do Agronegócio e durante a Expovil 2018.

A Via Fibra Net Telecom está localizada na Rua Domingues Linhares, 409 – Centro – Vilhena.

Telefone: (69) 3321-1253

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta das 8h às 18h

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação