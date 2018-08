Justiça Federal abre processo seletivo para estagiário de Direito em Rondônia

A secretaria da 6ª Vara abriu edital de processo seletivo para uma vaga de estagiário de Direito e para formação de cadastro de reserva, de acordo com a necessidade daquela unidade judiciária da Justiça Federal. O valor da bolsa de estágio é de R$ 904,00 mais R$ 7,31 por dia efetivamente estagiado (auxílio-transporte).

CONFIRA O EDITAL

Poderão participar do processo seletivo somente os alunos devidamente matriculados e com frequência regular em curso de educação superior, nas instituições de ensino credenciadas e que estejam cursando do 4º ao 8º período. A comprovação desse requisito será feita por meio de documento emitido pela instituição de ensino e deverá ocorrer no momento da contratação.

A carga horária é de 20 horas semanais, sendo o estágio realizado no período matutino ou vespertino, de acordo com a necessidade da administração.

A prova discursiva será aplicada no dia 3 de agosto, no período de 9h30min às 12h30min, no auditório da Seção Judiciária do Estado de Rondônia.

Para se inscrever, basta que o interessado tenha um pré-cadastrado no CIEE e compareça ao auditório no dia da prova, portando o vade mecum, documento com foto e caneta esferográfica preta ou azul.

CONFIRA O EDITAL

Texto: Rondoniagora

Foto: Divulgação