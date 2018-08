Mãe procura polícia após uma filha ser assediada e outra agredida em escola; diretora teria pedido para que ocorrência não fosse registrada

A mãe de duas adolescentes matriculadas na Escola Cristo Rei, localizada na Avenida Melvin Jones, em Vilhena, procurou a Polícia Civil para denunciar que uma de suas filhas havia sido assediada e outra agredida, nas dependências da instituição.

De acordo com o registro da ocorrência, após uma das menores ter procurado a direção para se queixar que vinha sendo assediada por dois alunos, sua irmã acabou sendo agredida a tapas e puxões de cabelos pela irmã de um dos adolescentes, que tomou as dores do aluno.

Ainda segundo informações presentes no boletim de ocorrência, um dos alunos teria levado uma faca de mesa para ferir a aluna que o denunciou, mas foi delatada por um colega antes que cometesse o ato.

A mãe afirmou que a Polícia Militar chegou a comparecer no local, porém, a pedido da diretora da instituição, o caso não foi registrado de imediato, devido à mesma ter afirmado que resolveria internamente, comunicando o Conselho Tutelar.

Porém, diante da omissão da diretora que não comunicou as autoridades, os pais decidiram denunciar por conta própria e retirar as filhas da instituição para garantir a segurança das mesmas.

A reportagem do site deixa espaço caso a diretoria da referida escola queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto e foto: Extra de Rondônia