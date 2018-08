Moradores temem despejo por negligência da prefeitura; caso se estende há oito anos

Na manhã desta quarta-feira, 01, o vice-presidente do Bairro Ipê, João Belarmino dos Santos Teixeira, visitou a redação do Extra de Rondônia para denunciar o que ele considera negligência da prefeitura em decorrência da distribuição de terrenos.

O caso aconteceu há 8 anos e remete à gestão do ex-prefeito de Vilhena, José Rover (PP).

Teixeira conta que o remanejamento ocorreu porque haviam mais de 50 famílias numa área pertencente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Devido à situação de carência, a prefeitura, em parceria com o SAAE, se comprometeu em doar lotes, construir 13 casas e doar os chamados “Kit Madeira” para a construção de outras moradias.

De acordo com Teixeira, durante a distribuição do local, o fiscal responsável acabou assentando as famílias em 26 terrenos que pertenciam a uma imobiliária que também havia contribuído com a realocação dos populares.

Diante do erro e por ter construções nos locais, a prefeitura se responsabilizou em doar seus terrenos vazios em troca dos outros que já haviam sido ocupados. “Porém, nenhum terreno foi doado e a situação perdura até os dias de hoje. Mas, agora com um agravante, pois algumas famílias já perderam suas casas e outras 26 correm o mesmo risco, já que a imobiliária entrou com uma ação na justiça para reaver sua propriedade”, alega o presidente da entidade.

Pontua que por diversas vezes procurou os gestores que estavam à frente do município, mas sempre recebia a resposta de que “a situação está sendo analisada pelo fiscal e, em breve, tudo será resolvido”.

Teixeira disse que procurou Eduardo “Japonês”, que se comprometeu com a comunidade a resolver a questão. “No período de campanha, o prefeito firmou compromisso de resolver o caso, mas até o momento nada foi feito”, reclama.

Finaliza dizendo que foram realizadas reuniões e, a cada encontro, a prefeitura apresenta novos empecilhos. “Se nenhuma autoridade tomar partido, em breve haverá uma audiência e as famílias ficarão desalojadas”, alerta.

Texto e fotos: Extra de Rondônia