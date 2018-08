Motociclista sofre apenas arranhões após se envolver em acidente e seu veículo ficar preso embaixo de carreta

O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira, 01, na BR-364, em frente a posto Bodanese, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da carreta Mercedes Benz, de placa OHS-1249/Presidente Médici, saia do posto Bodanese, para acessar a rodovia, quando ao avançar percebeu um barulho forte vindo debaixo da carreta. Ao sair da cabine, o motorista avistou uma motocicleta CG Titan de cor vermelha, presa entre as rodas.

A condutora da motocicleta, identifica como apenas como Rita Lima Santos, que também saia do mesmo posto, tentando realizar a mesma conversão, quando teria sido “fechada” pelo motorista, pulou de seu veículo e o mesmo acabou indo parar embaixo da carreta.

A mulher sofreu apenas escoriações leves em uma das pernas e foi conduzida ao hospital por uma Unidade de resgate do corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Trânsito (P-Tran) e realizaram a segurança do local.

Texto e fotos: Extra de Rondônia