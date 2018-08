PM recaptura foragido de justiça com mais de três anos de reclusão para cumprir em Vilhena

A recaptura de um foragido foi registrada pela Policia Militar (PM) na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, na noite de terça-feira, 31.

De acordo com boletim de ocorrência, uma guarnição da PM fazia ronda de rotina pela Rua 1803, no Bairro Bela Vista, quando um homem ao perceber a presença dos policiais agiu de forma suspeita.

Com isso, foi feito abordagem, no qual o homem se identificou como Anderson. Porém, um dos policiais reconheceu o suspeito que já tinha sido abordado em outra ocasião e tinha sido identificado como Maike.

Mesmo diante da afirmativa do policial, o suspeito negou se chamar Maike. Com isso, a guarnição entrou em contado com a mãe do rapaz que confirmou que ele se chamava Maike de Jesus Pereira, de 21 anos.

Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de prisão, foi constatado que contra Maike havia ordem de reclusão em aberto.

Maike tem uma pena de 3 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão para cumprir em regime fechado.

Diante dos fatos, o foragido foi levado para a delegacia, onde passou por exame de corpo de delito e depois foi entregue no Centro de Ressocialização Cone Sul.

