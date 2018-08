Quatro jovens são detidos e um menor apreendido suspeitos de participação em roubo de motocicleta

As prisões ocorreram na madrugada desta quarta-feira, 01, na Rua 731, no Bairro Marcos Freire, em Vilhena, após uma guarnição da Polícia Militar, que realizava patrulhamento ostensivo, em prol da localização de uma motocicleta Honda Bros 160, com placa BBW-9478, que havia sido roubada horas antes em um assalto a mão armada, avistou dois jovens em atitude suspeita, que ao perceberem que seriam abordados, tentaram empreender fuga.

Mesmo reagindo a ação dos militares, os suspeitos foram contidos e em posse de um deles, identificado como Thiago André de Lima Tavares, de 28 anos, foram localizados um invólucro de cocaína, pesando cerca de seis gramas e uma arma de fogo tipo garrucha, de calibre 38, devidamente municiada. Também foi localizada em um dos bolsos do mesmo indivíduo, as chaves de uma motocicleta. Já em posse do outro suspeito, identificado como Júlio Cesar Fernandes Ferreira, foi encontrada uma faca de mesa.

Como as características físicas de Thiago condiziam com as descritas pela vítima, que foi rendida enquanto transitava pela Avenida Brigadeiro, foi encaminhada uma foto do suspeito a ela, que o reconheceu de imediato, como sendo o autor do crime.

Ao ser questionado sobre o paradeiro do veículo, o agente confessou seu envolvimento no crime e afirmou ter escondido o mesmo em uma residência, localizada nas proximidades, porém, em buscas no endereço fornecido pelo infrator, nada foi encontrado.

Quando indagado novamente, Thiago conduziu a guarnição até outros dois imóveis localizados em pontos distintos do mesmo bairro, sempre na intenção de despistar os policiais, com relação ao padeiro do veículo.

Após confrontarem algumas informações, por fim os militares chegaram a um imóvel localizado na Rua 710, onde estavam mais três suspeitos, sendo um deles menor de idade, que negaram o envolvimento no crime, no entanto, apresentaram justificativas contraditórias.

Como todas as guarnições do plantão se empenharam na localização do veículo, o mesmo foi encontrado em um matagal, localizado no final da mesma rua, camuflado com caixas de papelão.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com o veículo e os produtos aprendidos com Thiago, para serem tomadas as devidas providências.

Texto e foto: Extra de Rondônia