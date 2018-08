A partir do dia 13, prefeitura de Colorado terá novo horário de atendimento

Em comunicado enviado a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 2, o prefeito do município de Colorado do Oeste, José Ribamar Oliveira (PSB), anuncia novo horário de atendimento a população.

De acordo com a nota, a partir de 13 de agosto, a prefeitura atenderá no período manhã, das 07h às 11h – e no período da tarde 13h às 17h de 2ª a 5ª e na 6ª das 07h às 13h.

O prefeito enfatiza que a mudança visa a otimização dos serviços públicos municipais aos cidadãos coloradenses.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia