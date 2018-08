Corumbiara assina acordo de cooperação com municípios do Cone Sul

O prefeito de Corumbiara, Laércio Marchini, o popular “Laércio do Laticínio” (PDT), participou de reunião com gestores dos municípios da região do Cone Sul de Rondônia.

O motivo: assinatura de acordo de cooperação técnica.

O encontro aconteceu no último dia 24 de julho, no sede do Sesi/Senai, em Vilhena.

O objetivo do termo de cooperação tem por finalidade a consolidação da divisão administrativa dos municípios, já que atualmente há divergência nesta questão e quem perde são os municípios.

O governo contou com parceria da Associação Rondoniense dos Municípios (AROM), IBGE, secretaria de estado de desenvolvimento ambiental, secretaria de estado de planejamento, orçamento e gestão.

Para Laércio, as ações visam também atualizar os limites entre os municípios, base fundiária urbana e rural, regulamentar a malha viária dos municípios, atualizar a base geográfica digital , trabalhar e revisar definição de limites municipais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação