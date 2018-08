Crianças e adultos soltam a voz e encantam público em recital do 2º Sicoob Sabor

Alunos de canto da professora Ana Cássia Silvestre encantaram o público do Recital Cantos de Inverno da segunda edição do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena. O evento ocorreu na noite de quinta-feira, 26, no Parking Sicoob Credisul.

O recital foi composto por apresentações em conjuntos, duplas e solos. Os cantores apresentaram um repertório variado com clássicos da MPB, sertanejo, samba, internacional e folclórica. A noite foi carregada de sentimentos e marcada pela bela interpretação das canções.

“É muito bom ter esse momento para os alunos se apresentaram. Muitas deles se apresentaram pela primeira vez para um público maior de pessoas e eu, como professora, fico extremamente feliz e grata à Sicoob Credisul pela oportunidade”, afirma Ana Cássia.

Durante as apresentações, a plateia interagiu e cantou junto com os alunos as músicas mais conhecidas formando um grande coral.

O presidente da Sicoob Credisul, Ivan Capra, acompanhou o evento onde a filha, Ana Júlia, de 14 anos, também se apresentou. “O Sicoob Sabor é para isso. É muito bom ter um evento como este, onde a família e amigos podem se reunir para assistir as crianças cantarem. Isso nos preenche, amolece nossos corações e nos torna pessoas melhores”, declarou.

O espetáculo conduzido pela professora Ana Cássia no 2º Sicoob Sabor foi um grande sucesso e já recebeu pedidos para se repetir na próxima edição do festival.

Texto e fotos: Assessoria