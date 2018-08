Homem é denunciado por realizar rinhas de galos em Vilhena

Um morador da Rua Jandaia, no Bairro Cidade Jardim 01, de Vilhena, foi denunciado pela Polícia Ambiental, por maus tratos contra animais, após ser comprovado que o mesmo promove rinhas de galos em sua residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, após denúncias anônimas repassadas para a Central de Operações Polícia Militar, de que na casa de Diego Pereira Leite, estavam sendo realizadas apostas em brigas de galos, uma guarnição da Polícia Ambiental se dirigiu até a residência do mesmo, onde foram encontrados 10 galos da raça índio, todos apresentando ferimentos na cabeça e em partes do corpo, um cercado onde eram realizadas as rinhas e todos os apetrechos que os apostadores costumam usar em suas aves; como esporas de acrílico, protetores, dentre outros. Também foram localizados remédios, que segundo uma veterinária, são usados para curar feridas de animais, como iodo e antibióticos.

Apesar da motoneta de Diego estar no estacionamento, os militares insistiram por horas, porém, não foram atendidos pelo infrator. Então, a guarnição se retirou do local, retornando algumas horas depois, porém, novamente não foram atendidos e avistaram que o veículo de Diego já não estava mais no local.

Diante dos fatos, o caso foi registrado junto a Polícia Civil para que sejam tomadas as devidas providências, com relação à localização do infrator.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa