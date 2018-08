Jovem vende celular através de rede social e recebe nota falsa em pagamento

O caso foi registrado na Unidade Integrada de segurança Pública (Unisp) de Vilhena, pela vítima, de 21 anos, que após negociar a venda de seu aparelho celular através da rede social facebook, recebeu uma nota de R$ 100,00 falsa do comprador.

Segundo o denunciante, que postou para venda um aparelho celular J7 Samsung de cor grafite, pelo valor de R$ 600,00, um cidadão entrou em contato se mostrando interessado e o encontro para a entrega e recebimento do aparelho foi marcado.

Após receber a quantia acima citada e entregar o celular, o denunciante repassou grande parte do dinheiro para um amigo, que durante a noite do mesmo dia, foi até uma casa de shows da cidade, e ao pagar a conta com uma das notas de R$ 100,00, foi cientificado pelo caixa de que a mesma era falsa.

Diante dos fatos, de ter recebido apenas R$ 500,00 em cédulas verdadeiras, a vítima procurou a polícia para o registro da ocorrência, na tentativa de localizar o infrator.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa