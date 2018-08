Moradora do Alto Alegre é encontrada morta no banheiro de casa

A morte da moradora do Bairro Alto Alegre,de Vilhena, Cicera Soares da Silva, de 51 anos, foi registrada por volta das 21h00, de quarta-feira, 01, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), após o corpo da mesma ter sido encontrada já em estado de decomposição, no chão do banheiro de sua casa.

De acordo com o registro da ocorrência, uma vizinha chamou a Polícia Militar, devido já terem se passado três dias que não via Cicera na residência e nem nas redondezas, como era de costume e pelo fato de estar saindo do imóvel, um odor muito forte.

Já no local, os militares levantaram juntos aos demais vizinhos, informações de que a mulher mora sozinha e só possui de parente na cidade, um neto, menor, que se encontra no abrigo.

Diante dos fatos, a guarnição entrou na residência e localizou o corpo de Cicera caído no chão do banheiro, já em estado de decomposição.

A perícia técnica foi acionada e não constatou sinais de violência, sendo comprovada a morte por causas naturais.

O corpo de Cicera foi liberado para uma funerária de plantão, onde aguarda o reconhecimento de algum familiar.

Texto e foto: Extra de Rondônia