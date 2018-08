No seu primeiro mês, Eduardo “Japonês” fala dos projetos e desafios de administrar Vilhena

O prefeito de Vilhena, Eduardo Toshiba Tsuru “Japonês” (PV), recebeu, esta semana, a reportagem do Extra de Rondônia para um balanço de seu primeiro mês de governo.

Eleito com 21.520 votos, Eduardo assumiu o cargo em 1º de julho. Leia AQUI.

Na entrevista, enumerou os desafios nos primeiros 30 dias de administração, analisou as críticas que vem enfrentando e, sem citar nomes, garantiu que irá apoiar candidatos da região do Cone Sul nas eleições de outubro próximo.

DESAFIOS

Eduardo disse que encontrou a prefeitura com algumas práticas erradas e pessoas despreparadas em todas as pastas que acabou gerando um desconforto. Alguns projetos abandonados foram retomados. Segundo ele, assim que assumiu a administração, exonerou todos os portariados. Porém, mais da metade retornaram, com salários justos. “Haviam comissionados que ganhavam o dobro e, em alguns casos, o triplo pelas suas funções. Isso precisava ser mudado”, pontuou.

PRESSÃO DOS VEREADORES

O prefeito afirmou que as pressões que tinha de alguns vereadores acabaram, e garantiu que os parlamentares estão do seu lado, querendo apoiá-lo nas decisões que trarão benefícios para o município.

CRÍTICAS DAS EXONERAÇÕES

Em relação às criticas, o chefe do Poder Executivo municipal esclareceu que sempre haverá e que isso é normal. Informou que as rescisões de servidores exonerados começaram a ser feitas e, conforme orientação do Ministério Púbico, os pagamentos serão dos mais antigos para frente e por ordem cronológica. “Vamos acertar alguns de valor baixo. Mas a ideia é priorizar os mais antigos, sem privilegiar amigos ou parentes”, esclareceu.

CONCURSO EMERGENCIAL DE MÉDICOS

“Japonês” esclareceu que a proposta em relação ao setor de saúde pública é melhorar os salários dos médicos e comprar remédios com mais previsibilidade. Porém, não é só o medico que quer aumento e os colegas têm que entender que o prefeito não consegue atender todas essas expectativas, “mas estou fazendo o melhor para todos servidores”.

Para ele, a prioridade é dar melhores condições aos médicos da Unidade Básica de Saúde e Hospital Regional de Vilhena e depois realizar os contratos emergenciais.

ASFALTO NA AVENIDA RONDÔNIA

O prefeito garantiu que está lutando para sair do papel o asfalto sonhado da Avenida Rondônia e depende de alguns fatores para a obra começar a ser executada. “Estou conversando com uma empresa para chegar a um acordo e inicie o projeto. Fiz o compromisso com o pessoal da Rondônia para asfaltar a avenida”, ressaltou.

APOIO A CANDIDATOS DO CONE SUL

Com relação ao pleito eleitoral de outubro próximo, “Japonês” declarou que está analisando, através das convecções, os candidatos que irá apoiar. Contudo, revelou que seu apoio para governador, senador, deputado federal e estadual serão candidatos de Vilhena ou da região do Cone Sul de Rondônia. “Cada prefeito tem que defender o que e melhor para sua cidade. Apoiar candidato que não é da região não é favorável”, reforçou.

Ele finalizou dizendo que a população pode esperar uma administração com responsabilidade, transparência e trazendo benefícios à população.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia