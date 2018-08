Policial Civil afastado captura menor infrator e recupera bicicleta avaliada em mais de R$ 1 mil

Os fatos se deram na tarde desta quinta-feira, 02, próximo à delegacia da Polícia Federal (PF) de Vilhena, onde um Policial Civil, que se encontra afastado de suas funções, capturou um menor, que havia acabado de furtar uma bicicleta avaliada em mais de R$ 1 mil, em frente à agência do o Banco Bradesco, localizado na Avenida Major Amarantes.

De acordo com o policial, que falou com a reportagem do Extra de Rondônia, o menor chegou no bicicletário, deixou seu veículo velho, se apossou de um novo que estava sem cadeado e fugiu sentido a Unir.

Ao ouvir os pedidos de ajuda da dona do veículo, o agente mesmo desarmado e sem algemas, não pensou duas vezes, entrou em sua caminhonete e seguiu o infrator até as proximidades da delegacia da PF, onde o imobilizou até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar, que ele mesmo chamou.

Quando questionado se não temeu o fato do infrator estar armado, o policial afirmou que agiu instintivamente e por compaixão da vítima, que alegou ter adquirido a bicicleta há poucos dias.

“É triste ver esses marginais tirarem bens de pessoas que lutaram honestamente para adquirir, para trocar por drogas ou vender por valores insignificantes. Sei que graças as nossas leis, amanhã estará solto cometendo novos crimes, mas hoje foi um prejuízo a menos que ele causou”, concluiu o policial.

O infrator foi apreendido pela PM e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com o veículo e a vítima, para o registro da ocorrência.

Texto e foto: Extra de Rondônia