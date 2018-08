Rondoniense é contemplada com estágio em projeto da universidade do MT

A estudante Karolyne Souza Procópio, concluinte do curso de agroecologia do Centro Técnico (CENTEC) Abaitará, do Instituto Estadual de Educação Profissional de Rondônia (IDEP), foi contemplada com um estágio em um projeto do Centro de Pesquisa do Pantanal (CELBE Pantanal), da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).

O estágio aconteceu no período das férias de julho, onde a estudante realizou várias atividades de levantamento da biodiversidade do Pantanal mato-grossense.

Durante o estágio, a estudante participou de atividades no laboratório de mastozoologia do centro de pesquisa e de trabalho de campo, como levantamento de pequenos médios e grandes mamíferos, serpentes, sapos, jacarés, pássaros, além de estudos botânicos no curso do rio Paraguai, supervisionada por especialistas da Universidade.

Nesse período de estágio, a estudante pode ver na prática as metodologias estudadas na teoria no decorrer do curso. “Gostei muito, foi uma experiência única. Conhecer a realidade da pesquisa científica foi gratificante. Além disso, sei que são projetos como esse que irá reforçar a importância da Agroecologia”, argumentou Karolyne.

Segundo o presidente do IDEP, Miguel Câmara, “a instituição sempre buscará por parceiros para receber nossos estudantes com estagiários, pois acreditamos que o estágio é uma etapa muito importante para a formação profissional”.

Texto e fotos: Assessoria