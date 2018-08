Salatiel Rodrigues reassume a presidência do Sistema OCB/SESCOOP-RO

Após um período de licença para acompanhar o cenário político em Rondônia, o presidente Salatiel Rodrigues retomou as atividades à frente do Sistema OCB/SESCOOP-RO na quarta-feira (01/08). No período em que esteve fora, o secretário geral Valdeci Moura da Costa, assumiu a presidência do Sistema interinamente.

Ele explica que o afastamento se fez necessário devido a demanda de reuniões junto as lideranças políticas do estado, onde se discutiu o cooperativismo como potencial econômico do estado de Rondônia.

“Buscamos compreender esse cenário político em Rondônia para mostrar a força do cooperativismo e como esta organização de trabalho é importante para mudar a economia da região. Nesse período participamos de diversas reuniões com lideranças políticas por todo o estado para mostrar o posicionamento do Sistema cooperativista na defesa da cidadania”, explica o presidente.

Diante da análise do cenário político estadual, Salatiel conta que observou não ser um momento propício para concorrer a este pleito eleitoral e junto com o conselho do Sistema decidiu retomar o trabalho à frente do cooperativismo.

O presidente afirma que o cooperativismo tem destaque muito importante para a economia e em Rondônia o trabalho realizado junto as cooperativas em todos os ramos proporciona desenvolvimento tanto econômico quanto social para o estado.

“Sabemos do momento econômico que o Brasil enfrenta. Mas o comprometimento e a responsabilidade com foco no resultado, nos motiva cada dia, uma vez que, envolvidos pelo espírito de cooperação fazemos da união a nossa bandeira”, defende.

Em reunião de entrega do cargo, Valdeci Moura falou da responsabilidade de presidir um Sistema tão grandioso, cujo propósito é trabalhar em prol de todos. “Estamos honrados em fazer parte deste sistema cooperativista, assim como imensamente agradecidos pela oportunidade em conhecer melhor o trabalho e as ações realizadas para ampliar o cooperativismo no estado”, afirma o secretário.

Para finalizar, Salatiel agradeceu o apoio de todos os colaboradores, cooperados e em especial do secretário geral, Valdeci Moura. “Nossos agradecimentos ao Sr. Valdeci Moura que com muita ética assumiu como presidente interino do Sistema durante meu licenciamento e conduziu os trabalhos com muita competência”, conclui.

Autor e foto: Assessoria